Otočený směr řidiče překvapil

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Dopravní zmatek vyvolala včerejší změna značení v jednosměrné uličce, kterou Jungmannovo náměstí ústí do Solské ulice.

Radnice jednosměrku otočila, takže řidiči jedoucí z centra města, mohou nově vjet na náměstí v jeho horní části. Doposud tímto směrem mohli náměstí opouštět.

Ve středu 7. února ale někteří šoféři, zvyklí na původní uspořádání provozu, nerespektovali nově umístěné značky a v části Rudní ulice mezi Jungmannovým náměstím a Sokolskou jezdili, nebo dokonce parkovali v obou směrech.

Názory na změnu směru jízdy se různí. Například Kateřina Svobodová změnu vítá. „V Kutné Hoře jezdím již delší dobu a přijde mi to praktičtější,“ řekla.

Oproti tomu kutnohorský řidič Václav Janeček rád není. „Přijde mi to zbytečné. Někteří řidiči budou jezdit tak, jak byli zvyklí a do toho ti, co už budou jezdit správným směrem. Doufám, že kvůli tomu nedojde k dopravní nehodě,“ uvedl.