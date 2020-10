„Hladina v přítocích Doubravy, jako je Zlatý potok a Hostačovka, klesá, to je důležité, protože malé toky jsou nekontrolovatelné. Hladina klesá i na Bílku, což je přítok přehrady Pařížov, a ve Žlebech,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne starosta Vrdů Miloš Mlynka.

I přesto měl ve spolupráci s technickými službami a hasiči plné ruce práce. Bylo jednak zapotřebí instalovat protipovodňové vaky na komunikace, hasiči pak intenzivně čerpali vodu z polí. Byla to ale tak trochu Sisyfovská práce. Voda z polí se totiž spojila s vodou z Doubravy, takže co se hasičům podařilo odčerpat, se rychle vracelo zpátky.

Zavřené silnice

Silnice mezi Vrdy a Vinicí a Zbyslaví a Výčapy zůstaly proto od středy zcela neprůjezdné. Původně to vypadalo, že z nich protipovodňové vaky budou odstraněny ještě v průběhu čtvrtečního odpoledne, nakonec ale proměnlivé počasí a zatažená obloha rozhodla, že zůstanou do pátku. „V osm hodin ráno uvidíme, jak bude situace vypadat a bude-li vaky možné odstranit. “ doplnil vrdský starosta.

Na tyto komunikace dávají vaky vždy, když začne řeka stoupat. „Neprodleně pak informuji složky Integrovaného záchranného systému, aby věděly, že se při výjezdech mají místu vyhnout,“ doplnil Miloš Mlynka s tím, že monitoring řeky zajišťují až do pátečního rána zajišťovat dobrovolní hasiči z Vrdů.

Na druhý stupeň povodňové aktivity se v průběhu čtvrtečního odpoledne začala dostávat i Vodní nádrž Pařížov, stále ale chvílemi atakovala třetí stupeň. Na něm se držela prakticky už celou středu, kdy dokonce dosáhla i stavu ohrožení. Kvůli tomu byl už ve středu ráno vyhlášen na Doubravě ve Žlebech a ve Vrdech první stupeň.

„Ve čtvrtek ve čtyři hodiny ráno hladina řeky kulminovala a kulminovaly i přítoky. Na přehradě bych se měl dostat na druhý stupeň, snad by už trvaleji pršet nemělo. Přeháňka či déšť do deseti milimetrů už by nás neměl ohrozit,“ sdělil hrázný Pařížova Jiří Horský. Ten musí stav vody v přehradě regulovat a upouštět tak, aby, laicky řečeno, nepřetekla. Pak by už stav vody v řece nešel regulovat vůbec.

Zvýšenou hladinu Doubravy zaznamenali také obyvatelé Žlebů. Mohli však zůstat relativně v klidu. „Situaci sledujeme. K zatopení domů by ale mohlo dojít až při třetím stupni povodňové aktivity na Doubravě,“ uvedl místostarosta Žlebů Pavel Suchánek.

Extrémy na Pařížově

Vodní nádrž Pařížov by se dala označit jako přehrada extrémů. Pamatuje totiž povodně i vyschlé dno. V roce 2002 tu povodně napáchaly spoustu škod především na dolním toku v okolí Vrdů a Zbyslavi. Naopak na konci léta roku 2018 obletěly republiku fotky přehrady s vyschlým dnem. Ta se díky tomu stala atrakcí pro turisty: přehradu totiž mohli přejít suchou nohou.