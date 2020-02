Vodní prvek by měl být umístěn v prostoru bývalého hlediště. „Jde o prvek, který je zabudovaný přímo do kamenné dlažby, odkud budou tryskat proudy vody. Dlažba bude tvořit obrazec, v němž bude vyskládán znak Kutné Hory. Ve chvíli, kdy bude potřeba prostor využít jako hlediště, přikryje se krytkami,“ vysvětlil místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Pod architektonickým řešením rekonstrukce parku je podepsán architekt Ondřej Kubík. „Vodní prvek je řešen formou trysek s podsvětlenými vodními sloupci, trysky jsou z nerezového plechu,“ uvedl s tím, že při řešení jednotlivých částí parku klade důraz především na jednotlivé detaily. Rád by kupříkladu parku vrátil i původní vstupní bránu.

Vedení města počítá s tím, že celá rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem včetně instalace vodního prvku by měla být hotová do konce května. „Je naplánováno, že by se v parku mělo v červnu konat Královské stříbření Kutné Hory. Park tak musí být v květnu hotový,“ doplnil Vít Šnajdr.