V Parku U Tří pávů se ve čtvrtek představí kapela Czech and Then Some z Texasu

Ve čtvrtek 14. září od 18.30 v Parku U Tří pávů v Kutné Hoře přivítají velmi neobvyklého hosta. Publiku se představí americká polková kapela s názvem Czech and Then Some.

Czech and Then Some, polka band z Texasu | Foto: se souhlasem Pardubického kraje