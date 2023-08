Je rozhodnuto. Na místě zbouraného činžáku v Uhelné ulici vznikne parkoviště

Stavební povolení je už vydané a v režii Technických služeb bude vybudování přechodu mezi Třešňovkou a zahrádkami na Šipší. Současně tady bude snížena maximální povolená rychlost aut na 50 kilometrů v hodině a umístěný informativní radar. „Pro obyvatele Třešňovky je toto zásadní. Jde o místo, které využívají děti, které chodí do Základní školy Jana Palacha a momentálně se jedná o nebezpečnou křižovatku bez místa přecházení a bez omezené rychlosti,“ uvedl starosta s tím, že zde v minulosti došlo i k vážným dopravním nehodám a bylo by jen otázkou času, kdyby došlo ke smrtelnému úrazu. Než se podaří chodník dostavět bude pěším k dispozici manipulační plocha od křižovatky Višňová až do Seifertových sadů.

Sto třicet nových parkovacích míst

Až sto třicet parkovacích míst má v plánu vybudovat radnice v centru Kutné Hory. Prvních 24 už mají motoristé k dispozici po otevření parkoviště v Radnické ulici pro veřejnost. Skoro pět desítek aut pak pojme parkoviště v Uhelné, které by mělo vzniknout už v příštím roce a další parkoviště pro 30 aut je v plánu v lokalitě Na Kolíňáčku. „Nyní jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic a policií o úpravách komunikace v ulici Na Valech v úseku od Kremnické po Českou. Ta momentálně spíš než silnici připomíná dálnici a jezdí se tu dost rychle,“ sdělil starosta Seifert a doplnil, že silnice měří na šířku 12 metrů. Město chce zúžit jízdní pruhy, vytvořit přecházecí ostrůvky a podélná stání, kterých by tu mohlo být až pětatřicet. Současně by se tím zklidnila doprava.