Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na parkoviště autobusů v Sedlci schválili kutnohorští radní. Jak se ale zdá, parkoviště na ploše jedenáct tisíc metrů čtverečních, které by mělo sloužit zejména turistům navštěvujícím kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, jen tak nevyroste. Město totiž stále nemá investora a vinou pandemie koronaviru je mimo hru také Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec.

Vizualizace budoucího parkoviště v Sedlci. | Foto: Městský úřad Kutná Hora

„Budeme rádi, když se parkoviště, a to nejen pro autobusy, realizovat bude, ale naší dlouhodobou prioritou je pokračovat v obnově kostnice, která je naplánovaná minimálně do roku 2027. Pokud se najde soukromý investor, který parkoviště vybuduje, budeme samozřejmě velmi rádi, vyřešilo by se provizorní řešení parkování autobusů u restaurace Zlatý lev, které není ideální," uvedla ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.