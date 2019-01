Schořov – Po šestaosmdesátiletém seniorovi, který je pohřešován od 2. ledna, bude ve čtvrtek znovu pátrat policie a hasiči, do pátrání se ale znovu zapojí také místní.

„Velká pátrací začne v 9 hodin na návsi ve Schořově. Do pátrací akce se zapojí policisté, hasiči a místní. Připojit se ale může kdokoliv, kdo chce pomoci,“ uvedla policejní tisková mluvčí Vendulka Marečková s tím, že muž byl naposledy viděn ve středu 2. ledna kolem 19. hodiny v místě bydliště v obci Schořov. Kdy přesně své bydliště opustil, ale není jasné.

Policisté po seniorovi vyhlásili pátrání následující den, kdy příbuzní nahlásili, že zmizel. Do současné doby se však nevrátil domů, nepodal o sobě žádnou zprávu a není kontaktní. „Blízcí příbuzní se snažili muže nalézt sami. Když ale vyčerpali všechny možnosti, obrátili se s žádostí o pomoc na polici," popsala Vendulka Marečková. Hledán byl také po okolních nemocnicích, ale bezúspěšně. Podle informací od příbuzných trpí senior Alzheimerovou chorobou. Muž je asi 180 centimetrů vysoký, oblečen je pravděpodobně do tmavě šedého svetru, světle šedých kalhot a do modré zimní bundy. Na nohách má černé zimní kotníkové boty.

Do pátrací akce byl také zapojen vrtulník s termovizí, žádný výsledek však nepřinesla. Veškeré dostupné informace i s jeho popisem mají rovněž k dispozici policejní hlídky a městští strážníci. „Zároveň žádáme občany, kteří mají jakékoli informace o tom, kde by se pohřešovaný mohl nacházet, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158 nebo na číslo čáslavského obvodní oddělení 974 875 710,“ doplnila Vendulka Marečková.