Pavel Pajer ze Zbraslavic podpořil rehabilitační ústav

Zbraslavice - Nově zrekonstruované hřiště na minigolf těší klienty Rehabilitačního ústavu Kladruby, a to díky Pavlu Pajerovi ze Zbraslavic, který ústavu poskytl finanční dar. Hřiště bylo slavnostně otevřeno v úterý 26. června.

Pavel Pajer.Foto: Deník / Zdeněk Kellner

Minigolfové hřiště v Kladrubech bylo postaveno v roce 1976. Sloužilo klientům i zaměstnancům, konalo se na něm dokonce i Mistrovství České republiky. Podepsal se na něm ale zub času, a tak se v posledních letech zvažovala jeho rekonstrukce. Vždy se ale našly jiné a důležitější věci, do nichž bylo potřebné investovat.

Pak se ale objevil podnikatel Pavel Pajer, který toto označení nemá rád, ze Zbraslavic, a ústavu u Vlašimi věnoval půl milionu korun. A to přes to, že s ním dosud žádné dočinění neměl. Na internetu si ale zjistil mnohé. Především, kladné hodnocení ze strany pacientů. Těmi jsou docela často také motorkáři.

K motorismu a především motorkám, má Pavel Pajer ambivalentní vztah. Motorku má rád přes to, že právě ta jeho rodině přinesla hodně bolesti a žalu. Jeden z jeho tří synů, dvaačtyřicetiletý Jan, na ní totiž zahynul. U Ledče nad Sázavou mu traktorista odbočující vlevo, nedal přednost v jízdě. Po Janovi zůstala žena a tři synové…

„Česká legislativa konečně dospěla k rozumu a přiměla pojišťovny, aby rodinám v takových tragédiích přiznaly finanční odškodnění. Vím, problém to nevyřeší, ale rodina získá alespoň nějaké prostředky,“ připomněl Pavel Pajer, který se přes právníka nakonec k pojistce dostal. „Odškodnění nevnímám jako nějaký trest, ale jako princip,“ vysvětlil Pavel Pajer.

Právě kvůli tomu peníze využil jinak, než by to udělala většina lidí. Věnoval je na něco, co může pomoci nebo udělá radost druhým. A prostřednictvím rehabilitačního ústavu třeba i těm, kteří sice na silnici měli více štěstí, než jeho syn Jan, ale život se jim v jediné vteřině přesto dramaticky, často natrvalo, změnil.

„Mám nadaného patnáctiletého vnuka Lukáše, který hraje hokej za Hradec Králové. Proto vím, jak to v hokeji chodí, jak je to nákladný sport. A protože znám i hráče sledge hokeje, před nimiž smekám, chtěl jsem pomoci jim,“ řekl Pavel Pajer.

Proto zvažoval i podporu sledge hokejistů, ale nakonec upřednostnil řešení, které přinese užitek širší skupině lidí. To ho přivedlo, společně s jeho ženou k rozhodnutí, věnovat peníze zařízení, jímž prochází spousta lidí, kterým se něco stalo. Třeba i na motorce. Rehabilitačnímu ústavu Kladruby.

To, co se štědrým darem bude dál, nechal Pavel Pajer na ústavu samotném. „Mohli jsme za ty peníze koupit hygienické prostředky nebo třeba vozíky, ale chtěl jsem, aby se o daru vědělo a mohli si ho užít další a další pacienti. Proto padla volba na minigolfové hřiště. Čin rodiny Pajerovy pana Pajera bude připomínat plaketa umístěná u hřiště,“ dodal ředitel rehabilitačního ústavu Josef Hendrych.

Pavel Pajer nevěnoval peníze jen rehabilitačním ústavu Kladruby. Dalších sto tisíc získala zbraslavická mateřinka. Podmínkou však bylo, stejně jako u ústavu, že si prostředky nerozdělí zaměstnanci, nýbrž poslouží na vybavení. V případě mateřinky padla podpora na zařízení, které navštěvovali Pajerovi vnuci.