Setkal jste se s PIMS už i u svých pacientů?

Jsem dětský kardiolog, takže tyto děti léčím. Měli jsme zatím čtyři, přičemž jedno z nich skončilo v nemocnici v Motole a tři byly na jednotce intenzivní péče v Oblastní nemocnici Kolín.

Co je pro PIMS typické?

Typické je to, že se děti nějakým způsobem s covidem setkají, některé mají sice pozitivní test, ale jsou asymptomatické. Nebo mají jen lehký průběh. Pak nastane období klidu, které trvá zhruba dva až šest týdnů. A pak to onemocnění, tedy zánětlivý multisystémový syndrom, propukne.

V čem je jeho největší nebezpečí?

Je to onemocnění, které postihuje především srdce a koronární cévy. To jsou cévy, které zásobují srdce kyslíkem. V případě tohoto onemocnění dochází k zánětu srdce a těch cév, mohou se na nich objevit výdutě. To samozřejmě může dítě ohrožovat. Zároveň s tím souvisí i to, že mají daleko větší sklon k trombózám, tedy srážení krve, které to mohou komplikovat. Může dojít ale k dalším potížím, jako jsou záněty ledvin, plic, dokonce to může způsobit u zánět mozku. Je to nevyzpytatelné onemocnění. V něčem je podobné Kawasakiho nemoc, se kterou se u nás setkáváme od roku 1961.

S tou jste se také setkal?

Dva až tři pacienty ročně s touto nemocí na dětském oddělení v Kolíně máme. Nemoci vypadají podobně, ale přece jen se mezi sebou trošku liší. PIMS je takový trošku brutálnější než Kawasakiho nemoc. Zaplať pánbůh, nemám zprávy, že by v Čechách nějaké dítě na PIMS zemřelo. Zatím to snad všechny zvládly.

Mohou být následky po prodělání zánětlivého multisystémového syndromu trvalé?

Ve většině případů to vypadá, že nebudou. Pokud děti přečkají to akutní stadium, které trvá 10 až 14 dní a děti jej tráví v nemocnici, tak poté následuje ještě léčba nějakými protizánětlivými léky a děti už vypadají dobře.

Jak se mají chovat rodiče? Mají děti víc sledovat?

To asi ne, k diagnóze tohoto onemocnění je potřeba, aby mělo dítě opravdu 72 hodin teploty. Je to jedno z hlavních kritérií. Pak je potřeba kontaktovat jejich dětského lékaře a nespoléhat se na to, že to dítě covid neprodělalo. U některých dětí se nám zdálo, že covid neprodělaly, zpětně z analýzy protilátek se ale ukázalo, že jej prodělaly. Rodiče to tak často vůbec nemusí vědět.