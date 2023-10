Rodiče budou mít v příštích letech nejspíš velký problém. Sehnat pro svého potomka dětského lékaře. Ačkoli situace na Kutnohorsku není momentálně tak alarmující jako jinde, prognózy hovoří jasně. Pediatři v ambulancích stárnou a není, kdo by je nahradil.

Zdravotní prohlídka u pediatra - ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Kutnohorskému lékaři pro děti a dorost Petru Havlovicovi je 70 let a jeho praxe je na maximu možné kapacity. Nové pacienty už nepřijímá a stejně jako většina jeho kolegů jde i vzhledem k věku cestou přirozené obnovy – tedy nového pacienta přijme až tehdy, když některý z těch stávajících odejde. Budoucnost prý nevidí nijak růžově, protože řada místních pediatrů je v důchodovém věku, žádný ale nemá svého nástupce. „Jestli se něco nezmění, tak za pět let to bude skutečně špatné. Přiznám se, že i já melu z posledního,“ řekl Petr Havlovic.

Pediatři ordinují v sedmdesáti letech i déle

V Česku nemá podle Českého statistického úřadu svého pediatra zhruba 180 tisíc dětí, do budoucna ale může být toto číslo ještě vyšší. Průměrný věk dětských lékařů je totiž 60 let a tak reálně hrozí, že jich několik stovek odejde do důchodu.

„Když si vezmete věkový profil lékařů je to tragické. Mladých lékařů nebo těch, kteří nejsou v důchodu, je málo. Naštěstí kolegové přesluhují dlouhou dobu, nechtějí ordinace zavřít a nechat děti napospas. Ordinují i v sedmdesáti letech nebo déle,“ uvedl kutnohorský lékař a senátor Bohuslav Procházka.

Mladí lékaři se do oboru nehrnou

Mladí lékaři se do oboru obecně příliš nehrnou a ani Kutnohorsko není výjimkou. A to i přesto, že řada měst i obcí by jim byla ochotná doslova snést modré z nebe. To je ostatně případ i Zruče nad Sázavou, kde už dva roky marně shánějí náhradu za pediatričku, která odešla do důchodu. „Nabízíme byt i ordinaci, a co se týče jejího vybavení, bylo by na domluvě, co by si pediatr přál. Jsme ochotní mu jako město vyjít vstříc, pokud to bude v naší moci,“ sdělil starosta Martin Hujer.

Motivovat lékaře k otevření praxí i v méně lukrativních lokalitách než jsou velká města se snaží různými programy i největší pojišťovna VZP. Podle Středočeského kraje ale zdaleka nejde jen o peníze. „ Je to nejen o financích, ale celkové vybavenosti dané lokality, infrastruktuře dané obce, zda je tam zázemí pro děti – školka, škola, zda je obec dobře dopravně dostupná, zda je zde možnost kulturního vyžití, a mnoho dalšího,“ vysvětlil mluvčí kraje David Šíma. Dodal, že kraj bohužel ví o řadě obcí, kde je připravená a vybavená ordinace a kde nabízí i byt, přesto lékaře sehnat nemohou.

Jednou z možností, jak dát případným zájemcům z řad lékařů vědět, kde by byli vítání, je také vyhlášení výběrového řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Na Kutnohorsku byla letos výběrová řízení vyhlášena dokonce opakovaně, v jednom případě právě pro obor pediatrie. Bez úspěchu.