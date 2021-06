Největší „ztráty“ zaznamenalo dosud interní oddělení, kde se k výpovědi osmi lékařů včetně primáře přidalo hromadnou výpovědí zhruba patnáct zdravotních sester. Na rehabilitačním oddělení pak podali výpověď tři zaměstnanci. „Jedinou emocí, kterou teď cítím, je smutek. Žádná nemocnice nemůže zůstat bez interny. Pak to celé pozbývá smysl,“ uvedla Petra Běhounková.

Vedením nemocnice je od 3. června pověřen dosavadní ekonomický náměstek Jiří Cimický. Ten přiznal, že ačkoliv vede intenzivní jednání napříč všemi odděleními v nemocnici, stáhnout výpověď si většina personálu zatím nerozmyslela. „Pouze dva zaměstnanci svou výpověď stáhli, chtěl bych, abych jich bylo víc,“ řekl Jiří Cimický na pondělním jednání městských zastupitelů, kde byla městská nemocnice jedním z hlavních témat programu.

Jiří Cimický, který bude post ředitele čáslavské nemocnice zastávat až do ukončení řádného výběrového řízení a jmenování nového ředitele v září, zároveň uvedl, že v rámci letního prázdninového provozu bude uzavřena část interního oddělení.

„Budeme snižovat kapacitu lůžek, část oddělení se uzavře, půjde o internu B. Oproti loňsku bude méně zhruba o sedm lůžek. Nesouvisí to ale přímo se stávající situací, ale obdobím prázdnin a dovolených,“ vysvětlil Jiří Cimický s tím, že rovněž dojde k určitému omezení ambulancí. „Akutní ambulance v režimu 7 dní v týdnu 24 hodin ale zůstanou zachovány,“ dodal.

Městská nemocnice Čáslav má podle Cimického zhruba 290 úvazků, chybí primář na oddělení kardiologii a rehabilitace, primář interního oddělení Filip Kersch je ve výpovědi. „Pan primář svoji výpověď nestáhne, chce se i osobně ubírat jiným směrem. Co se týče sester, chybí mezi pěti až deseti úvazky, ale to je vcelku běžné i v jiných nemocnicích. Nemocnice není na kolenou ekonomicky, problémem nejsou finance, ale mezilidské vztahy,“ zdůraznil ředitel.

Zdravotnickému personálu, který na začátku června podal výpověď, skončí pracovní poměr na konci srpna. „Pokud se to nezmění, bude třeba svolat mimořádné zastupitelstvo a situaci řešit,“ uvedl opoziční zastupitel Milan Urban (ČSSD).

Situace v čáslavské nemocnici vygradovala poté, co na post ředitele rezignoval k 31. květnu Rudolf Bubla a dočasným vedením měl být od 1. června pověřen provozně-technický náměstek Petr Prchal. Jenže to se nestalo a na povrch prosákly informace, že ač podal Bubla výpověď, má být dočasným vedením nemocnice pověřen právě on.