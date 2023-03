/FOTO/ Krmení pro domácí zvířata zdražuje stejně, jako lidem potraviny. Majitelé domácích mazlíčků tak musí počítat s výdaji až o dvacet procent vyššími než byly před rokem.

Náklady na chov kočky se dnes pohybují kolem tisícovky měsíčně. | Foto: Shutterstock

Ani to ale nejspíš nebude konečné číslo. Už teď může soužití s takovou kočkou domácí přijít na tisícovku měsíčně, větší pes pak stojí klidně dvojnásobek i víc. Do pasti se ale neustálým zdražováním dostávají i malí živnostníci, kteří jen těžko konkurují cenám obchodních řetězců.

Mikeš a Charlie změnu nepoznají, páníčkové si ale připlatí

Můj kamarád má doma v bytě čtyřletého kocoura Mikeše. Zvíře, podobné tomu z knížky od Josefa Lady, pořídil hlavně pro svoji dceru, která si přála domácího mazlíčka. Kolik ho měsíčně stojí krmení prý nikdy moc neřešil, dokud jsem se přímo nezeptala.

"Když to tak všechno sečtu, bude to zhruba do tisícovky za měsíc. Jsou v tom ale jen granule a masové kapsičky," říká majitel Mikeše Daniel Zach s tím, že kocour dostává krmení dvakrát denně. Další výdaj představuje samozřejmě stelivo. I když nekupuje to nejdražší, přijde ho na necelých 500 korun. No a pak se občas stane, že zvířátko onemocní a je potřeba služby veterináře. "Mazlíčci budou vždy na prvním místě. Samozřejmě, že něco stojí, ale třeba u té kočky, když je navíc jediná, to není tak strašné," dodává.

Jednou takové výdaje má s domácími mazlíčky Lukáš Novák, protože členy jeho rodiny jsou kromě tříletého švýcarského ovčáka Charlieho ještě dvě morčata a dvě andulky. Každé zvíře potřebuje svoje a ačkoli zdražení Novákovi pociťují jako nejspíš všichni, souhlasí s tvrzením, že zrovna na nich by se šetřit nemělo. "Charlie je 40 kilový pes a něco sežere. Měsíčně nás stojí řekněme 1500 až 2000 korun, záleží na tom, jestli dostává ke granulím ještě konzervu. Kupujeme granule super premium, protože obsahují všechno, co pes potřebuje, aby byl zdravý. A to pořád nejsou ty nejdražší," vysvětluje Lukáš.

Další peníze potom stojí morčata a ptáci, i když už nejde o tak velké položky jako u psa. Bohužel rodina nemá možnost sušit seno a tak i to musí kupovat. "Přesné číslo nevím, ale odhadem to bude dalších třeba 800 korun měsíčně za krmení, podestýlku a nějaké ty tyčinky a doplňky krmiva," dodává Lukáš Novák.

Ceny zvyšují drahé energie a náklady na dopravu i obalové materiály

"Zdražuje se průběžně pořád, jednou o pět procent, pak o tři procenta, jednou zase ani ne o procento. Pořád to naskakuje. Teď je navýšení cen oproti loňsku tak o patnáct až dvacet procent a nebude konečné," říká majitel obchodu s chovatelskými potřebami v Kutné Hoře Vladimír Vanta s tím, že nejvýraznější je zdražení u granulí pro psy.

Rostoucí ceny pak podle Vanty pociťují zejména senioři. Ti teď logicky dávají přednost levnějšímu zboží. "Ono když dáte za pytlík granulí jednou 150 korun, potom 170 a pak se dostanete na 200 korun, tak už je to prostě znát," dodává obchodník.

Boj o přežití

Na pozadí zdražování se ale odehrává ještě jeden boj a to ten o přežití. Obchodníci jako Vladimír Vanta jen těžko konkurují cenám velkoobchodních řetězců. To potvrzuje i Jindra Jahodová, která s manželem už 26 let provozuje obchod Zoopet Sendy v centru Kutné Hory. To, že se na trhu udrželi tak dlouhou dobu je díky tomu, že se specializují na dovoz a vývoz terarijních zvířat.

"Kromě toho, že se zdražuje opravdu všechno, klesl navíc od doby covidu i zájem o zvířátka. Málokdo si dnes koupí činčilu nebo osmáka, ke kterým by měl závazek, musel kupovat seno a čistit je. To platí i pro děti, které dnes raději sáhnou po mobilu. Byli jsme také zemí akvaristů, skoro každý měl doma svého času paví očko a to už tady taky není," vysvětluje Jindra Jahodová. Ti co mají doma psa si podle ní raději objednají pytel granulí na internetu, kde ho koupí levněji a navíc nemusí řešit problém s parkováním v centru města.