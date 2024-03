Premiér Petr Fiala dorazil na 21. základnu taktického letectva v Čáslavi ve 14 hodin a po krátkém přivítání s vedením letiště a armády se vydal na ukázku cvičného vzletu pohotovostních stíhaček JAS 39 známých pod označením Gripen. Další kroky předsedy vlády vedly do hangáru, kde mimo jiné, usedl do kokpitu podzvukového letounu L-159 Alca .

„Není náhoda, že jsem dnes tady na letišti v Čáslavi,“ řekl Petr Fiala. „12. března slavíme 25. výročí vstupu do organizace NATO a jsem moc rád, že můžeme být její součástí. Je to naše záruka bezpečnosti,“ připomněl premiér. Zmínil i nákup nových bojových letadel páté generace F-35 Lightning II, které bude Česká republika kupovat za 150 miliard korun od Spojených států.

„Rekonstrukce čáslavského letiště by byla nutná i bez nákupu nových letounů, takto tuto akci spojíme.“ Modernizace by měla proběhnout v letech 2028 až 2031, kdy by také měly první kusy amerických stíhaček dorazit. „Všech 24 kusů budeme mít do roku 2035,“ sdělil Petr Fiala. Ten se poté přemístil do Prahy na setkání s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem.