/FOTOGALERIE/ S hukotem nad hlavou musí po čtyři noci počítat lidé, kteří žijí v okolí vojenského letiště u Čáslavi. Na 21. základně taktického letectva Armády ČR, označované jako Zvolenská, se ve dnech 19. až 22. srpna - tedy od pondělka do čtvrtka - uskuteční noční výcvik pilotů letounů L-159 Alca.

Činnost je zaměřena na nácvik letů s využitím speciálních brýlí pro vidění za tmy. Ve vzduchu by měly být maximálně dva stroje, a to od večerního setmění do půlnoci.