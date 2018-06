Pivo před jízdou? Cyklisté s tím nemají problém

Kutnohorsko – Za volantem by je to ani nenapadlo, za řidítky v tom nevidí žádný problém. Jedno, dvě piva a s klidem vyrazí na silnici. Řeč je o cyklistech, kteří v mnoha případech stále nerespektují zákaz pití alkoholu před jízdou a na své stroje usedají pod vlivem, ač jsou stejně jako řidiči motorových vozidel účastníky silničního provozu.

Loni na tuzemských silnicích zahynulo 44 cyklistů, přičemž pod vlivem alkoholu a návykových látek zavinili loni 642 dopravních nehod, při kterých bylo usmrceno pět lidí, 57 těžce zraněno a 517 lehce zraněno.

Podle slov zástupce vedoucího kutnohorského dopravního inspektorátu Libora Kolečka se ale cyklisté často mýlí, když se domnívají, že jedno, dvě piva na žízeň ničemu nevadí. „To je velký omyl. Cyklista je stejně jako řidič nebo motocyklista účastníkem silničního provozu, takže i pro něj platí nulová tolerance alkoholu. Dopravní policisté cyklisty pravidelně kontrolují a za porušení zákazu pití alkoholu před jízdou jsou postihování stejně jako řidiči, jen s tím rozdílem, že jim nelze odebrat řidičský průkaz,“ uvedl Koleček.

Dementoval tak další častý mýtus a sice že cyklistovi, který jede na kole pod vlivem alkoholu, hrozí odebrání řidičského průkazu a ztráta sedmi bodů. „Je to logické. Cyklista k jízdě na kole řidičský průkaz nepotřebuje, takže mu jej policisté ani nemohou odebrat,“ vysvětlil Koleček.

Naproti tomu ale mohou neukáznění cyklisté vyfasovat pokutu až ve výši 50 tisíc korun. Výše pokuty je přímo úměrná naměřeným promile. Pokud cyklista nadýchá méně než jedno promile, přijde ve správním řízení nejméně o dva tisíce korun, nejvyšší hranice je už ale stanovena na 25 tisíc korun. U naměřeného alkoholu převyšujícího 1 promile už je sankce od 25 do 50 tisíc korun.

Kromě toho se podnapilý cyklista vystavuje i dalším rizikům. Ačkoliv nemůže přijít o řidičák, ani o body a nedopouští se trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, riskuje mnoho. Zvláště pokud způsobí nehodu, při které dojde k usmrcení či zranění.

Pojišťovny v takových případech bývají neoblomné a obvykle pojistné plnění zcela odmítají. To pak hříšníka, který neodolal chuti na pár piv před jízdou, může vyjít pěkně draho. V extrémních případech může dojít i k tomu, že bude cyklistova jízda kvalifikována jako trestný čin. „Obvykle se takové počínání řeší ve správním řízení jako přestupek. Pokud by ale cyklista svou neuváženou jízdou ohrožoval více lidí kolem sebe, případně kolemjedoucí auta a cyklisty, mohlo by být takové jednání překvalifikováno na trestný čin,“ uvedl Koleček.

Ačkoliv celorepubliková statistika za loňský rok není příliš lichotivá a jen ve Středočeském kraji bylo těžce zraněno 45 cyklistů a 4 usmrceni, vypadá to, že na Kutnohorsku jsou cyklisté vzorní. I když nehody zaznamenány byly, ve většině případů totiž alkohol u cyklistů zjištěn nebyl, navíc viníky nehody byli vesměs řidiči. Kupříkladu loni Nových Dvorů narazil do cyklisty motorkář, na podzim zase řidič nákladního vozidla značky Mercedes Sprinter mezi obcemi Drobovice a Čáslav srazil jedoucího cyklistu a z místa dopravní nehody ujal.

Nehody cyklistů na Kutnohorsku

Rok 2018 - od začátku roku do června - 5

Rok 2017 - stejné časové období - 4

Rok 2016 - stejné časové období - 4