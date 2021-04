Záměru atletů, který by sportovcům umožnil celoroční trénování v areálu, dali zelenou také zastupitelé Kutné Hory a přiklepli mu pětimilionovou podporu. Ze své kapsy totiž atleti budou muset zaplatit kolem 17 milionů korun, což je povinná spoluúčast při dotaci z Národní sportovní agentury, o kterou chtějí žádat. Celý projekt má ale podle všeho háček.

Ostatní sportovní kluby, které nyní na Olympii trénují, by rekonstrukcí areálu o své zázemí přišly. O záměru je prý navíc nikdo neinformoval, dozvěděli se o něm až z médií. „Studii tunelu jsme našli náhodou na kutnohorském informačním serveru. Podle ní má z naší dosavadní herny stolního tenisu v přízemí vzniknout posilovna pro atlety. V prvním patře, kde jsou dneska v dlouhodobém pronájmu tři úspěšné oddíly bojových umění, má vzniknout regenerace, kanceláře a technika opět pro atlety,“ uvedl za oddíl stolního tenisu Alois Salák st.

Ten se obává, že to bude znamenat zánik oddílu, protože nalézt vhodné alternativní prostory bude obtížné. Nejvíc mu ale vadí, že je o záměru rekonstrukce areálu nikdo neinformoval. „Pro nás regulérní a evidované Stolní tenisty SKP Olympia Kutná Hora je to obrovský šok. Herna pamatuje vynikající pinkponkáře jako byli legendární pánové Miňovský, Václav Hlava či František Gregor, “ připomněl.

Podobně situaci vnímá i Jan Unger, vedoucí oddílu Aikido. I on se obává, že ztráta zázemí na Olympii by mohla znamenat konec oddílu. „Reálně nevím, kde jinde bychom našli adekvátní zázemí. Ostatní tělocvičny jsou dost vytížené a bez tatami. V oddíle máme dva mezinárodně uznané mistrovské stupně, jsme členy České asociace aikido, minulý rok jsme u nás stihli i úspěšné zkoušky na žákovské stupně. Byla by škoda to končit,“ sdělil Unger. I on se o záměru dozvěděl až z internetu. „V tomto případě mi celý postup vedení olympijské atletiky přijde účelový, nesportovní a velmi nečestný,“ dodal.

Vrásky na čele přidělal projekt atletického tunelu také zdejším kickboxerům. „Vítám každé zlepšení podmínek pro sportování v Kutné Hoře, ať jde o jakýkoliv sport nebo sportoviště. Co ale v tomto konkrétním případě vítat nemohu, jsou následky, které projekt bude mít pro další sportovní subjekty využívající prostory budovy tělocvičny na Olympii,“ uvedl tajemník a manažer oddílu Kick Box Club Kutná Hora Josef Macháček.

Tělocvičnu zde kickboxeři mají přizpůsobenou bojovým sportům. Na podlaze je položeno tatami, na zdech jsou trvale ukotveny boxovací pytle a je zde rovněž boxerský ring. „Tento prostor sdílíme s oddílem aikida a oddílem BJJ. Fungujeme vedle sebe spoustu let a bez jakýchkoliv problémů,“ dodal Macháček.

Bez těchto prostor se obává zániku svého oddílu, který vychoval několik reprezentantů ČR, mistrů světa a Evropy a je jedním z nejúspěšnějších oddílu kickboxu v České republice. „Vybavení nemůžeme po každém tréninku rozložit a odvést si s sebou. Navíc máme na Olympii týdně sedm tréninkových jednotek a pochybuji, že by některá z kutnohorských hal měla takové volné kapacity,“ doplnil Macháček.

Místopředseda atletického oddílu SKP Olympia Tomáš Kaprálek zdůraznil, že záměrem určitě nebylo plánovaný projekt zatajit ostatním klubům a postavit je tak před hotovou věc.

„My jsme v areálu nájemci, stejně jako ostatní kluby, a proto jsme byli hned od počátku v kontaktu s majitelem celého areálu Olympia, kterým je město. V souladu s jeho postojem jsme i zadali zpracování studie, jejímž hlavním cílem bylo především zjistit předpokládaný rozpočet projektu a tím i reálnost jeho realizace. Jedná se pouze o studii, která k ničemu nezavazuje, žádost o dotaci od Národní sportovní agentury se ještě ani nezačala zpracovávat,“ prohlásil.

Kaprálek prý chápe, že je špatně, že se o záměru kluby, které využívají tělocvičnu na Olympii, dozvěděly až médií. „Město zná naši činnost a naši vizi, stejně tak i činnost dalších nájemců. Věřím, že vše pečlivě posoudí a my jsme potom připraveni respektovat jeho rozhodnutí,“ řekl.

Brzy se podle jeho vyjádření uskuteční schůzka všech zainteresovaných stran. „Doufám, že povede ke zklidnění celé situace a podaří se na ní nalézt nějaké řešení,“ podotkl Kaprálek.

Za město se schůzky zúčastní místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). „Obejít kluby jsme samozřejmě nechtěli, byla to chyba, v připravovaném projektu jsme zrušení jejich zázemí přehlédli. Hned, jak jsem to zjistil, jsem všechny kluby obvolal a ujistil je, že se pokusím najít řešení. Ať už změnou projektu či náhradními prostory. Nerad bych, aby skončily jen proto, že nebudou mít kde trénovat,“ řekl Šnajdr.