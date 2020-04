Pokud se někde odkládalo zastupitelstvo kvůli bezpečnostním opatřením, zaznamenalo vedení měst posun nějakých termínů. To je třeba případ Kutné Hory. Město se na svém úterním zastupitelstvu věnovalo schvalování územního plánu. Ten měli zastupitelé původně schválit už od Vánocemi, nakonec se odložil nad leden, ale tehdy byl odložen ještě jednou. A potom přišel koronavirus.

Nyní ale bylo potřeba materiál probrat a odsouhlasit. Jak uvedla kutnohorská místostarostka Silvia Doušová, jedná se o zásadní materiál, na kterém závisejí další investice; vedle toho spousta lidí na materiál čeká kvůli vyřizování stavebního povolení.

V ostatních městech se ale koronavirus běžné agendy prakticky nijak nedotknul. Uvádějí to starostové oslovených měst a obcí na Kutnohorsko. Pokud bylo potřeba posunout zastupitelstvo, stalo se tak, aniž by to zásadně nabouralo chystané investice.

„Nic se nezpomalilo. Všechny investice běží, žádné problémy jsme nezaznamenali,“ odpověděl stručně na dotaz Martin Hujer, starosta Zruče nad Sázavou. Podobnou zkušenost hlásí také Uhlířské Janovice.

Tam totiž celou řadu investic teprve plánují a připravují. „Co se týká koronaviru, tak nás prakticky nijak neomezil. Veškeré investice jsou zatím v přípravné fázi. Akorát se odsunulo zastupitelstvo,“ podotkl starosta Petr Barták. Rada se ale scházela dále, pochopitelně za dodržování všech bezpečnostních opatření, dodal k tématu starosta Uhlířských Janovic.

Stejně situaci zhodnotil i Martin Horský, místostarosta Čáslavi. „Okamžitě jsme na to reagovali, musím pochválit naše IT oddělení. Jsme všichni distančně propojení, s tímhle problém vůbec nebyl,“ uvedl.

Téma řešili také ve Zbraslavicích. Tam dokonce zvažují, že nebudou žádat o některé dotace, jelikož si není vedení obce jisté, zda výzvy budou po koronavirové době platit. „Mám obavy, že stát bude některé dotace zastavovat, nebo rušit. Proto jsme si říkali, že iniciativu nebudeme vyvíjet a o některé dotace nebudeme žádat,“ řekl starosta Ondřej Havlovic.

Zbraslavice tak nechávají běžet naplánované investice z obecních peněz, kdy chtějí například převzít tamější sokolovnu a během pěti let do ní investovat šest milionů korun. „V ostatních akcích není větší problém, stát nám vše proplácí v termínech,“ řekl.

Problém ani nebylo scházení se se zastupiteli v době striktních opatření proti šíření koronaviru. „Veřejnost ani za normálního stavu příliš nechodí. Sešli jsme se klasicky, ale vyloučili veřejnost. U mě v kanceláři jsme rozestavěli židle do požadovaných odstupů, probrali jsme akce připravené na rok 2020. Schválili jsme plán s tím, že pokud se dostaneme do nějakých problémů, tak budeme některé věci vyřazovat,“ dodal zbraslavský starosta.