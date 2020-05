ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nyní ale je jasné, jak budou nová pravidla pro koupání vypadat: plavat bude možné bez roušky, stejně jako opalování; pokud ale lidé budou chodit po areálu koupaliště, roušku by měli nasadit. Také bude platit řada jiných opatření, která všichni z posledních týdnů a měsíců dobře znají: tedy v podobě dodržování povinných rozestupů, desinfikování a podobně. Uvedli to Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví a Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky.

Kutná Hora je připravena otevřít

Právě na instrukce, jak bude vypadat provoz bazénů a koupališť, provozovatelé dlouho čekali. Nejistota, jaká pravidla pro ně budou platit, komplikovala blížící se otevření. Organizace, které provozují taková zařízení, se ale snažila na navrácení do běžného provozu – třebaže slovo „běžného“ je třeba brát v současné situaci s rezervou. „Jsme připraveni otevřít plovárnu i bazén. Opatření jsou potřebná, je otázka, jak se budou v praxi snadno dodržovat, některá se budou špatně kontrolovat,“ uvedl Pavel Šimůnek, předseda TJ Sparta Kutná Hora.

Podle něj bude ve výsledku záležet na lidech: tedy návštěvnících, kteří budou na bazén a koupaliště směřovat, tedy na jejich chuti a vůli dodržovat veškerá nařízení, jak je vláda stanovila. „Musejí být ukáznění a sami se snažit chránit své zdraví,“ podotkl. Podle něj mohou provozovatelé udělat nějaká opatření, jaká stanovila vláda: tedy aby lidé mohli využívat každou druhou skříňku, případně stanovit návštěvnost na metry čtvereční areálu a podobně. „Ale jestli se budou shromažďovat dva lidi, tři, nebo deset vedle sebe, to je bude těžko rozhánět,“ podotkl.

Finanční dopady na uzavření bazénu kvůli koronaviru jsou podle něj neoddiskutovatelné. „Vzhledem k tomu, že opatření trvají už od půlky března, tak to má dopad na finance pro provozování bazénu,“ řekl Pavel Šimůnek. Na otázku, zda to nebude pro bazén a koupaliště znamenat menší výdělek a zda se tedy vyplatí vůbec otevřít, odpověděl jasně. „Myslíme si, že je lepší otevřít a něco utržit, než mít zavřeno a neutržit nic. Lidí tam bude méně, budeme muset podle metrů stanovit, kolik návštěvníků může přijít a kontrolovat to,“ dodal.

Podobná situace panuje i jinde v kraji

Situace je obdobná v řadě okresů v kraji. Třeba v Mladé Boleslavi čekají na vývoj situace. „Náš bazén je samozřejmě připravený a pokud by vedení města rozhodlo o jeho otevření v souladu s vládními nařízeními, nic by tomu nebránilo. Nicméně je to v hypotetické rovině, při rozhodnutí o otevření plaveckého areálu budeme zohledňovat nejen stanovisko ministerstva zdravotnictví, ale především epidemiologický vývoj v našem městě,“ uvedla Šárka Charousková, magistrátní mluvčí.

Mladá Boleslav má pouze krytý bazén, venkovní ne; koupaliště jsou v jiných lokalitách. „Jejich otevření předpokládáme až v červnu, pochopitelně v závislosti na počasí, obvykle otevíráme v polovině června,“ podotkla. Mladá Boleslav má krytý plavecký areál v lesoparku Štěpánka, druhý krytý bazén v sokolovně momentálně prochází už druhým rokem generální rekonstrukcí. Venkovní koupaliště je na Jičínské ulici a v Severním sídlišti.