/VIZUALIZACE/ Kutnohorská radnice má k dispozici architektonickou studii rekonstrukce plaveckého bazénu a venkovní plovárny. Jejím autorem je pardubická projekční společnost Code, která má na svém kontě celou řadu projektů, týkající se jak oprav stávajících bazénů, tak i výstavby nových.

Bazén v Kutné Hoře by se měl po rekonstrukci změnit v moderní plavecký areál pro sport a wellnes. | Foto: se souhlasem města Kutná Hora

Podle starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta studie svým rozsahem přesahuje standardní zadání, protože vyčísluje předpokládané náklady a stanovuje i harmonogram prací samotné rekonstrukce. „ Výsledek studie je z mého pohledu velmi zdařilý. Pracuje se stávající budovou, což byla asi největší výzva pro zpracovatele vzhledem k jejím statickým omezením a rozměrům,“ řekl starosta s tím, že materiál bude ještě doplněn na základě připomínek a požadavků ČVUT, která na přípravu projektu dohlíží.

Město tak bude mít veškeré podklady nezbytné pro zadání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a stavbě samotné, k dispozici je chce mít do srpna příštího roku. Studie uvádí, že předpokládané náklady rekonstrukce areálu se budou pohybovat ve výši zhruba 220 milionů korun. Kutná Hora proto bude usilovat o státní dotaci.

„Nemáme prostředky na to, abychom zafinancovali opravu bazénu, a nedává to ani smysl, protože bazén není lokální záležitost, naopak plní regionální funkci,“ uvedl starosta. Poukázal zejména na to, že ho využívá více než čtyřicet základních škol pro výuku plavání a není tak možné, aby město samo financovalo opravu a nadále dotovalo energie a provoz, jako je tomu nyní. „Proto očekáváme, že se na rekonstrukci budou podílet i neveřejné zdroje,“ dodal Seifert.