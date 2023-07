Čáslavské koupaliště ve Vodrantech patří mezi oblíbená letní útočiště nejen mezi obyvateli Kutnohorska. Pro malebné prostředí uprostřed lesa s unikátní budovou z 1. republiky sem často váží cestu i lidé z větší vzdálenosti.

Čáslavské koupaliště ve středu 19. července 2023. | Foto: Deník/Michal Bílek

Na provozní řád i bezpečnost zde dohlíží Eva Ošťádalová. "V tropických dnech jako jsou toto léto se nezastavíte, stále je potřeba se dívat a korigovat případná porušení řádu. Například skákání do bazénu v místě kde jsou lidé. Děti samozřejmě do vody skáčou a o tuto radost je připravit nechceme, dohlížíme pouze na bezpečnost tohoto počínání," vysvětluje plavčice. Svá pravidla má i koupací oděv.

Lázeňský domeček by se mohl dočkat rekonstrukce:

Zdroj: Jana Adamová

"Co se týče žen, v bazénu musí mít dáma na sobě horní díl plavek. Při opalování mimo bazén býváme tolerantní. Dále se někdy stává, že návštěvníci jdou do bazénu ve spodním prádle. V tom případě následuje napomenutí a musí se převléknout," popisuje plavčice. Pro otevřené koupaliště znamenají nebezpečí i letní bouřky. V tomto je podle Evy Ošťádalové jediná možnost: "Jakmile zahlédnu první blesk, okamžitě pískám a všichni musí z vody. Letos jsme při koupání ještě bouřku neřešili, minulý rok ano".

Lázeňský domeček z roku 1934Zdroj: Deník/Jana AdamováKoupaliště s lázeňským domečkem nechal v roce 1934 postavit čáslavský rodák a mecenáš Emil Pick, zakladatel továrny Kosmos, dnes Zenit. Spolu se synem Pavlem zaplatili jeho výstavbu a poté jej darovali městu. V té době bylo údajně považováno za jedno z nejlepších koupališť v celé republice. Od loňského roku je objekt zapsaný v katalogu Národního památkového ústavu jako důležitá stavba města a centrální budova koupaliště v lesoparku Vodranty by se mohla dočkat rekonstrukce. V tuto chvíli je prakticky nevyužitá, slouží jen jako průchod k bazénům, postupně chátrá a právě zápis do katalogu by mohl pomoci při získání peněz z dotačních titulů. Záchrana budovy totiž nejspíš přijde na miliony.