„Na poradě vedení jsme rozhodli o odledování. Vzhledem k výhledu epidemiologické situace se jeví nereálné pořádání amatérských soutěží, tréninků nebo veřejného bruslení ve výhledu nejméně dvou měsíců, proto budeme rozpouštět led,“ uvedl místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti).

Nákladná údržba ledu

I když je zimní stadion pro veřejnost zavřený, stojí údržba ledu měsíčně v závislosti na počasí devadesát až sto dvacet tisíc.

O stejném kroku v minulém týdnu rozhodli také v Čáslavi. „Vzhledem k pandemické situaci oznamujeme, že se rozpouští led na zimním stadionu v Čáslavi. V případě změn (obnovení provozu) budeme informovat. V jednání je i dřívější zahájení příští sezóny. Trenérská rada připravuje pro naše gripeňata náhradní tréningový program v souladu s platnými nařízeními vlády,“ uvedla ve svém vyjádření správní rada HC Čáslav.

Jedinou možností, jak si letos zabruslit, je vyrazit na některý ze zamrzlých rybníků. Předpovědi meteorologů na příští dny tomu budou přát. Hasiči ale upozorňují, že před vstupem na led by lidé měli být obezřetní a dodržovat základní pravidla.

Nebezpečné rybníky

„Primárně by se lidé měli vydávat na takové zamrzlé plochy, o které se někdo stará a pravidelně měří tloušťku ledu, jako je tomu třeba na Lipně. Pokud lidem začne led pod nohama při vstupu na rybník praskat, měli by okamžitě odejít,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová a připomněla, že na rybníky by se lidé neměli v žádném případě vydávat sami.

„V uplynulých dnech jsme v rámci kraje asistovali u záchrany několika zvířat, pod nimiž se led probořil. Majitelé by na to měli myslet, protože ve chvíli, kdy se za svým zvířecím miláčkem vydají, budeme zachraňovat nejen zvíře, ale také majitele,“ doplnila Fliegerová.

O zamrzlé rybníky začali pečovat také rybáři.

„Mrazy zatím nebyly tak velké, takže to není nijak dramatické. Rybáři objíždějí rybníky, které máme ve správě, a měří kyslík. To je ten nejdůležitější údaj. Jakmile kyslík začne klesat, je potřeba led prosekat a na rybník umístit rozmrazovače, buď větrné, nebo elektrické,“ uvedl jednatel společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora Stanislav Peroutka.