Ti, kdo si naplánovali dovolenou na nadcházející týden, rozhodně neprohloupili. Po pondělní bouřkové frontě se sice mírně ochladí a teploty by se měly pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. To je však ideální příležitost vyrazit na výlety beze strachu z úmorného vedra.

Ovšem i na milovníky koupání tento týden ještě dojde. V pátek by se už teploty měly vyhoupnout o něco výše a na víkend slibují meteorologové opět slunečné počasí s teplotami blížícími se třicítce. Tedy přinejmenším na sobotu.

Co je těžké určit, je míra možných přeháněk. Model z pondělního rána předpokládá v Kutné Hoře srážky kromě pondělí už jen ve středu, a to jen v časných ranních hodinách. Během úterý by se sice mělo být dost oblačno, ale bez deště a teploty se dostanou na 26 stupňů Celsia.

Středa pak předpokládá větší přeháňku brzy ráno. Další, spíše jen symbolické, se pak mohou objevit přes den ještě několikrát. Odpolední maxima pro Kutnou Horu jsou stanovena na 23 stupňů Celsia. O den později už má slunko na obloze převažovat, ovšem teploty by se opět neměly dostat přes 23 stupňů Celsia.

V pátek, na den slavnostního zahájení pařížské olympiády, teploty povyrostou na 24 stupňů Celsia a předznamenají tak teplou sobotu. To má být slunečno a 28 stupňů Celsia. V neděli by však měla přijít zřejmě další bouřková vlna s deštěm a následným ochlazením. Vytrvalý a intenzivní déšť meteorologové v tuto chvíli předpovídají na příští pondělí.