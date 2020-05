To má vyčleněnou částku, ze které se o takové hroby stará. Právě připomínka obětí znamená navýšení počtu takových hrobových míst. Na posledním zasedání zastupitelstva schválilo vedení města rozšíření počtu čestných hrobů o devět. Celkem jich tedy bude 32. Pro usnesení se vyslovilo 23 zastupitelů, pouze dva se zdrželi hlasování.

Jak uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011), jedná se o lidi, kteří si zaslouží, aby jejich hroby byly udržované. Tak bod jednání představil zastupitelům také radní Josef Kraus (ANO 2011). „I po 75 letech se podařilo dohledat osoby, které byly zastřelené 8. května 1945. Jsou pohřbeny na kutnohorských hřbitovech. Myslím, že by bylo správné, abychom se k tomu jako město postavili čelem udělením statusu čestných hrobů,“ vysvětlil.

Právě tento status funguje již nějaký čas a dává městu možnost, jak o hroby pečovat. „To by se stalo v případě, že hroby zůstanou bezprizorními, že by se o ně neměl mít kdo starat. Péči o ně by tak převzalo město,“ uvedl Josef Kraus.

Ten dále podotkl, že se nejedná o honosné hrobky ani jinak drahé památky; jsou to hroby, které odpovídají době a situaci. „I kdyby se o ně mělo město postarat, údržba nebude nijak nákladná. Peníze, které jsou vyčleněné na údržbu těchto čestných hrobů, jsou v této podobě dostačující,“ řekl k bodu Josef Kraus. Rozpočet 15 tisíc na rok na jejich údržbu se tak nebude navyšovat.

Na bod zastupitelstva reagoval Martin Suchánek (Město pro lidi). Ten se ptal, jak se věc má legislativně, zda jsou k dispozici souhlasy majitelů čestných hrobů, zda se nezasahuje do nějakých jejich práv. „Aby nedošlo k tomu, co vlastně tam uvádí ta vyhláška ministerstva v různých výjimkách, kdy majitelé nebudou schopni bez souhlasu zastupitelstva s ostatky jakkoliv manipulovat, abychom je neomezili na právech,“ uvedl.

To ale podle radního nehrozí. „To nezasahuje do žádných práv majitelů, ani nájemců. Jiné by to bylo za prohlášení za kulturní památku, tam už s majiteli musí být jednáno,“ vysvětlil radní Josef Kraus.