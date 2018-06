Podaří se oživit skomírající centrum města?

Kutná Hora – Prázdné a smutné výlohy, jeden zavřený obchod vedle druhého a další přibývají. Tak v posledních letech vypadá centrum Kutné Hory, místo, kam kdysi jezdili nakupovat lidi z celého okolí.

Za poslední půlrok dokonce zavřelo i několik kutnohorských ikon mezi obchody, které pamatovaly i minulý režim a byly jakousi neodmyslitelnou tváří centra města. Zmizela rybárna v Husově ulici, kam byli místní zvyklí chodit nejen nakupovat, ale také zakousnout „na stojáka“ něco dobrého, prázdná je i výloha knihkupectví manželů Francových na Palackého náměstí, výlohy oblepené papírem jsou vidět hned naproti v bývalém obchodě s oděvy. Všechny tyhle obchody jen následovaly osud těch předešlých, například papírnictví na rohu Palackého náměstí, které zde fungovalo čtyřicet let nebo masny v podloubí.

Podle kutnohorského kronikáře Lukáše Provaze je takových zavřených obchodů už přes tři desítky.

Jedna věc se ale oproti minulým letům alespoň trochu změnila. V řadě nebytových prostor, jež původní majitelé opustili, se čile buduje a vypadá to, že nezůstanou opuštěné dlouho. Místo obchodu s oděvy v Kollárově ulici by měla vyrůst cukrárna s mléčným barem, rušno je ale v posledních dnech také v bývalém papírnictví. Měla by zde vyrůst pobočka kavárny s tvořivým duchem. „Máme už jednu pobočku v Pardubicích. Půjde o kavárnu, kde se lidé kromě dobré kávy budou moci naučit třeba nové výtvarné techniky nebo vyrobit dárek pro někoho blízkého,“ prozradila Martina Moličová s tím, že výsledkem projektu Tvoje dílna by mělo být místo, kde budou lidé rádi trávit svůj čas kreativně nebo jen tak u šálku dobré kávy. Otevřít by chtěli na konci tohoto roku, protože v domě probíhají rozsáhlé stavební úpravy. Název nového podniku majitelka zatím prozradit nechtěla. „Jméno kavárny by mělo souviset s historií domu,“ doplnila Moličová.

Jestli nebude nová kavárna následovat osud mnoha jiných podnikatelských záměrů v centru města, se neobává. „Protože jsme měli z Pardubic už nějakou zkušenost s tím, jaké je to být v nájmu a jaká to může být nejistota, rozhodli jsme se dům koupit. Jdeme tím pádem do svého,“ řekla Moličová.

Nájmy přitom v centru města nijak přehnané nejsou, alespoň ne v městských domech. „Průměrné nájemné v centru města se pohybuje okolo 1 500 korun za metr čtvereční za rok. Město Kutná Hora nemá problém s pronájmy prostor,“ uvedla Jitka Gregorová, referentka odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora.

Na druhou stranu se ale zájemci o nebytové prostory v centru města zrovna neperou. Příkladem jsou prostory v domě v Barborské ulici, které se městu podařilo pronajmout v uplynulém týdnu. Přestože jde o velmi lukrativní místo, zájemci ve frontě rozhodně nestáli. „Čekali jsme větší zájem vzhledem k tomu, o jak lukrativní místo jde,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

V prostoru vznikne expozice mapující více než stoletou tradici tiskařského řemesla. Grafia Gryč má ucelenou řadu exponátů, které budou moci návštěvníci obdivovat.