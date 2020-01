Podaří se pro školy na Kutnohorsku získat 200 milionů korun?

/FOTOGALERIE/ Město Kutná Hora projevilo zhruba před půl rokem zájem o účast v pětiletém projektu Nadačního fondu Eduzměny, jehož cílem je vytvořit co nejlepší zázemí pro vzdělávání žáků v regionu. Kutné Hoře jako obci s rozšířenou působností (ORP)se zatím podařilo probojovat do nejužšího výběru. Pokud by zvítězila, mohou se žáci a jejich rodiče v celém regionu těšit na pořádně tučnou podporu.

Setkání zástupců Nadačního fondu Eduzměna a škol na Kutnohorsku se uskutečnilo 15. ledna 2020 v hotelu U Kata v Kutné Hoře. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová