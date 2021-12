PODÍVEJTE SE: Boží hod vánoční ve znamení pohybu. V Kutné Hoře se bruslilo

Redakce

Možnost zabruslit si na Boží hod vánoční využili v sobotu 25. prosince návštěvníci zimního stadionu v Kutné Hoře. Ledová plocha bude v rámci veřejného bruslení přístupná také na Štěpána od 20 do 22 hodin. Děti do 15 let platí za vstupné 25 korun, dospělí 45 korun.

Z veřejného bruslení na zimním stadionu v Kutné Hoře. | Foto: Adam Plavec

