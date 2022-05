Přemístění sochy husitského vojevůdce od Josefa Václava Myslbeka z roku 1881 do Holandska je samozřejmě úsměvná nadsázka, ale nazvat krásné středočeské město Čáslav „městem tulipánů“ už nadsázka rozhodně není. Tulipány a další cibuloviny totiž najdete ve městě na každém kroku. Nejsou to ale jen výsadby z posledních let. Jsou to letité výsadby, nejvíce viditelná je v lokalitě nazývané místními „Ostrý roh“ na začátku Pražské ulice.