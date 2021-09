"V pátek předtím jsem obsadil první místo v pojídání bramboráků ve Velké Bíteši. To byl zároveň i rekord. Dále jsem se zúčastnil v Kácově soutěže o nejchutnější štrúdl, tam jsem skončil třetí. V soutěži o nejlepší sekanou jsem obsadil druhé místo," vyjmenoval nadšenec, který se v říjnu chystá do Las Vegas na pojídání hotdogů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.