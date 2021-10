Lidé podle všeho zájem o volby měli. "Po hodině a půl, co je naše volební místnost otevřena, má odvoleno přibližně čtvrtina voličů," prozradila další členka komise.

Naproti tomu volební okrsek číslo 7 v Kutné Hoře je největší. Spadá pod něj kolem dvanácti stovek voličů. Unikátní je ale i v dalším ohledu: nachází se v místní kuželně. "Tady se volilo už za komunistů, hned po té, co se kuželna otevřela," zavzpomínal jeden ze členů volební komise.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.