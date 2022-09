„Když otevíráme něco nového pro děti a maminky, je to vždycky o stupínek výš než cokoli jiného,“ shrnul před stříháním pásky starosta Josef Viktora, který se přiznal, že právě do této školky chodily jeho děti. Nicméně nyní do školky nastoupily nové děti, které dosud do MŠ nechodily. A nové mají i všechno vybavení, mimo jiné díky společnosti Foxconn, která na školku přispěla 450 tisíci korunami.