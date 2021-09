„Děti už jsou na testování zvyklé, nemají s tím problém. Jen máme teď jiný typ testů, ale to je otázka jednoho testování, kdy se s nimi naučí pracovat,“ vysvětlila.

První školní den se na Kamenné stezce odehrál bez větších problémů, rodiče žáků v drtivé většině případů nařízení ministerstva zdravotnictví respektují. „Máme jen jednu rodinu, která s nimi nesouhlasí, odmítá jak testování, tak nošení ochrany nosu a úst. Budeme se s nimi muset domluvit na nějaké formě individuálního vzdělávání,“ uvedla ředitelka školy Andrea Melechová Ruthová.

Pokud by se v rámci preventivního testování ukázalo, že má nějaký žák pozitivní výsledek testu, postup je jasný. „My už jsme to i zažili. V tom případě jde dítě okamžitě do speciální izolační místnosti, kterou máme pro tyto účely určenou. Pak voláme rodičům a dítě by mělo podstoupit PCR test. Pro učitele jsme sestavili interní pokyny, jak mají postupovat krok po kroku v případě, že bude mít nějaké dítě pozitivní výsledek testu,“ popsala ředitelka.

Kromě povinného testování a roušek je začátek nového školní roku oproti těm předcházejícím jiný i v další věci. „Už víme, co všechno se může stát. Samozřejmě si to nikdo nepřeje, ale pokud by se situace výrazně zhoršila, distanční výuka je ve hře. Už bychom ale přesně věděli, jak postupovat, co dělat,“ uvedla Andrea Melechová Ruthová.

Mezi zhruba 190 zdejšími žáky přivítali také 30 nových prvňáčků. „Je to o něco víc než v minulém roce. Máme stoupající tendenci,“ uzavřela Andrea Melechová Ruthová s tím, že svůj podíl na tom mají i cizinci, které škola ke vzdělávání přijímá, ale také lepšící se pověst školy.