Na malém nádvoří se nás ujímá stavbyvedoucí Vladimír Blahůšek a ukazuje nám prostory stavby, kam zatím kromě dělníků nikdo nesmí. V horním patře jsou zrovna čerstvě vylité podlahy. Nahlížíme do nejtmavší místnosti v celém domě, do které se na podzim nastěhuje expozice astrologie.

„Sádrokarton, který zakrývá izolaci střechy, je natřený černou barvou a představuje noční nebe. Dřevěné latě zase evokují dojem, jako by tu žádná střecha nebyla,“ vysvětluje Vladimír Blahůšek. Kromě expozice astrologie se do objektu vrátí i věhlasná alchymistická dílna.

Místo jedné firmy více dodavatelů

O patro níž se osazují dveře, které jsou dokonalými replikami těch původních - stejně jako okna v celém objektu. Truhlářská firma, která je pro Sankturinovský dům vyráběla, ale zkrachovala a zakázku jedné truhlárny si muselo rozdělit několik drobných živnostníků z Kutné Hory, Čáslavi a okolí. „Místo jednoho dodavatele jich tak máme hned několik. I to byl jeden z důvodů, proč se práce protahují,“ říká Blahůšek.

V celé budově se dělají i nové rozvody elektřiny a vody. Právě elektřina je podle stavbyvedoucího v historických budovách tvrdým oříškem. Jsou to desítky kilometrů kabelů, kterým se mnohdy obtížně hledají cesty třeba i původní podlahou.

Starosti dělá i statika věže

Další dvě místa, která všem zúčastněným přidělala starosti a zkomplikovala práce, jsou na dvoře. Jedním z nich jsou oblouková okna v patrovém domku na nádvoří, se kterými se v původním projektu nepočítalo. Jen výroba rámové konstrukce trvala dva měsíce, teď se čeká na sklo.

Problém, který postupné opravy odhalily, je také zrezivělá konstrukce statického zabezpečení věže Sankturinovského domu. Ta se při stavbě hotelu Mědínek v roce 1962 začala naklánět a bez speciální statické výztuhy a ocelových lan zasekaných do fasády by se mohla zřítit.

Bazén potřebuje opravu. Takhle vypadá v místech, kam se veřejnost nedostane

„Ocelová lana jsou schovaná v lištách obloukových oken a vedou až do železobetonového základu. Jenže do konstrukce zatékalo a ta zrezivěla. Teď je nutné vymyslet takové řešení, aby se zabránilo dalšímu zatékání vody,“ popsal Blahůšek s tím, že statika věže zůstala naštěstí neporušená.

Vrátí se infocentrum i galerie

Z prostorů dvora je vidět také nový prosklený výtah, díky kterému se handicapovaní dostanou pohodlně do všech pater.

„Určitě je to náročné rekonstruovat starou památku. Zjednodušeně řečeno: když se do něčeho klepne, nikdy nevíte, co se na vás vyvalí. Co v té zdi bylo, proč to tam bylo,“ poznamenal stavbyvedoucí.

Po dokončení ale historický dům ožije. Z náhradních prostor se sem vrátí Galerie Felixe Jeneweina a Infocentrum. „Naším cílem potom bude zajistit dostatečný počet návštěvníků, což je podmínkou dotace. Jinými slovy galerie musí být atraktivní, aby přilákala lidi,“ upozornil starosta Kutné Hory Lukáš Seifert.

Město na rekonstrukci získalo dotaci téměř 48 milionů korun. Celkové náklady na opravu historické památky jsou o 10 milionů vyšší.ší.