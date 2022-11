Zdroj: Youtube

Připomeňme si historii vánočního obdarovávání dětí na našem území. Náš Ježíšek má původ v Německu v době reformního hnutí a je spojen hlavně s Martinem Lutherem. Ten řešil odpor k oficiální papežské církvi a papežskému oblíbenci Mikuláši právě prosazováním kultu Ježíška. Zpočátku svůj boj o to, kdo nosí dárky, spíše prohrával. V Evropě se prosadil až v šestnáctém století a Češi a Moravané jej pak přijali za symbol Vánoc až ve století devatenáctém. Vše se změnilo po hitlerovské okupaci. Nacistický režim se nám snažil vnutit místo Ježíška Weihnachtsmanna, vánočního muže, typickou postavu pro německé protestantské oblasti. O něco přijatelněji se jevila postava Christkinda, uctívaného v německých katolických regionech. Ostatně, české Němce žijící v Sudetech historicky obdarovával týž Christkind, někdy nazývaný Krist Kindle či Kristkindl, čili „dítě Kristus“.

A aby to náš Ježíšek neměl lehké, tak se nám v padesátých letech minulého století snažili „mocní“ vnutit postavu dědy Mráze. Dokonce dětem tvrdili, že je to jejich oblíbený Ježíšek, jen mu narostly vousy a poněkud zestárnul. Santa Claus je symbolem Vánoc především v USA. Protože postava Santa Clause je úspěšným reklamním prostředkem, snadno se šíří i do dalších zemí, kde poráží místní tradice. Ale ani Santa Claus není postava čistě americká. Je to totiž zkomolenina ze Sanctus Nicolaus, svatý Mikuláš, a to je právě ten Mikuláš, který u nás obdarovává děti společně s čertem a andělem.

Dnes v povědomí velké části lidí jméno či postava Ježíška ztratila souvislost s historickým Ježíšem. Ale přestože je naše společnost spíše ateistická, připomínejme dětem biblické události, z kterých vychází historie vánočních svátků. Pokračujme v odkazu našich předků, nepřetínejme kořeny, z kterých vyrostla naše civilizace. Jen tak si zachováme tradice, hrdost a sebedůvěru. Mohlo by se nakonec zdát, že je úplně jedno, jestli dárky nosí dětem Ježíšek, Weihnachtsmann, Christkind, děda Mráz a nebo Santa Claus. Ale není tomu tak. Ježíšek je symbol, který si české, moravské a slezské děti ubránily jak za nacistické okupace, tak v tuhých padesátých letech. O to smutnější by bylo dobrovolně se ho vzdát v zájmu komerce. A jaké je řešení této zapeklité „konkurence“? Učit děti toleranci a nechat je „kamarádit“ se Santa Clausem a dalšími, ale na Štědrý den bychom měli „pustit“ do našich domovů pouze Ježíška!