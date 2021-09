Kraj by se chtěl na podobné udržovací technologie zaměřit na vícero komunikacích. "Za relativně dobré peníze lze prodloužit životnost vozovky tak, aby nemuselo hned dojít k její kompletní opravě," doplnil Lichtneger.

"Díky mikrokoberci se životnost této vozovky prodlouží až o deset let, náklady jsou přitom poloviční oproti kompletní výměně obrusné vrstvy. Šestnáct kilometrů jsem opravili za 36 milionů korun. Pokud bychom povrch nechali dál degradovat, nebyli bychom už pak schopni použít žádnou údržbovou technologii a za tři roky bychom museli vyměňovat celou obrusnou vrstvu, což je finančně nákladnější," uvedl ředitel KSÚS Jan Lichtneger.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.