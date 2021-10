Plné ruce práce měl v sobotu 30. října městský hodinář Miroslav Janků. Aby také ne. Ze soboty na neděli se totiž měnil čas z letního na středoevropský čas. Zatímco za většinu z nás čas automaticky posune třeba mobil, pro městského hodináře je to pořádná fuška.

Takhle se mění čas na velkých věžních hodinách na kostelích v Kutné Hoře. | Foto: Archiv Miroslava Janků

"Doma je vám většinou jedno, zda točíte ručkami o hodinu dopředu či nazpátek. U velkých věžních hodin to tak úplně jedno není. Nedílnou součástí hodin je i mechanický systém jejich odbíjení, který většinou umožňuje otáčet hodinovými ručkami pouze dopředu. Na jaře je to proto výrazně jednodušší a rychlejší. Na podzim buď můžete stroj zastavit a za hodinu vyšlapat schody ještě jednou, nebo točit strojem dopředu o 11 hodin, což trvá déle a hodiny by navíc přitom neustále odbíjely. Řeším to tedy dočasným zablokováním bicího stroje a po seřízení přesného „zimního“ času jeho opětným správným nastavením," popisuje složitost změny času na věžních hodinách Miroslav Janků.