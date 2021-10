PODÍVEJTE SE: Takhle se opravuje most v Kácově

Nový most v Kácově už se rýsuje. Zprovozněn by měl být v polovině prosince. V uplynulém týdnu již přišlo na řadu betonování. Most, který byl postaven v roce 1915, byl na hranici své životnosti. Původní stavba musela být stržena a nad Sázavou tak vzniká úplně nová konstrukce.

Z výstavby mostu přes řeku Sázavu v Kácově. | Foto: Krajská správa a údržba silnic

„Most přestal vyhovovat z důvodu nízké zatížitelnosti, nedostatečné šířky na vozovce pro obousměrnou komunikaci a chyběl chodník pro pěší,“ připomněla Petra Kučerová z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). PODÍVEJTE SE: Takhle se staví a betonuje most na obchvatu Církvice Přečíst článek › Most měří 70 metrů a jeho výstavba vyjde na 134 milionů korun. „Součástí akce je i výstavba provizorní staveništní komunikace o šířce 2,5 metru s asfaltovým krytem v délce 1,3 kilometru, která byla realizována před zahájením prací na mostě. Předpoklad zprovoznění mostu je polovina prosince letošního roku, dokončení celé stavební akce plánujeme na květen příštího roku,“ doplnila mluvčí KSÚS. Betonáž mostu v Kácově v číslech:

530 metrů krychlových betonu

940 metrů čtverečních plochy

20 autodomíchávačů, které rotovaly a navážely beton

2 betonové pumpy

38 pracovníků

21 hodin práce

Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje