Po novém více jak čtyřkilometrovém obchvatu obce Církvice by se řidiči měli projet už v polovině října příštího roku. Stavba za téměř půl miliardy by měla ulevit nejen obyvatelům obce, ale zároveň zvýšit bezpečnost na hlavním tahu I/38.

Most na novém obchvatu Církvice betonovala firma Strabag o uplynulém víkendu. „Jedná se o logisticky i technicky náročnou akci, která vyžaduje dokonalou souhru lidí a techniky, a to nejen přímo na stavbě, ale také na betonárnách, které dodávají potřebný beton. Transport betonu zajišťuje flotila 25 autodomíchávačů. Na betonáži se přímo na stavbě aktivně podílí 52 osob ve čtyřhodinových směnách,“ popsala mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.