V Čáslavi se svou hudební skupinou nebyl poprvé a jistě ani naposled. A to je nsango malamu, což je v bantuském jazyce lingala “dobrá zpráva”!

Byla by ale škoda nepředstavit jednoho z členů skupiny, jehož osudy, životní cesta a pomáhání lidem jsou inspirující. Leonardův otec byl baptistickým kazatelem v Angole. Vláda rodinu perzekuovala, považovala ji za nepřítele. Když angolští marxisté začali zavírat církve a pálit kostely, otec proti tomu protestoval. Leonardo byl proti své vůli poslán na „převýchovu“ do socialistického Československa. V novém domově vystudoval strojní průmyslovku v Pelhřimově a později Evangelickou teologickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiích teologie v Ženevě ve Švýcarsku a roku praxe se stal evangelickým farářem Českobratrské církve evangelické. Československo a poté Česko se mu stali domovem.

O části africko-české vokální skupiny Nsango malamu, která v rámci Dvorků naučila čáslavské dobrovolníky a dobrovolnice dvě africké písně, které zazpívali a zahráli při zakončení festivalu, jsme již psali. Však také za to sklidili právem potlesk plného čáslavského náměstí.

