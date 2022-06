PODÍVEJTE SE: V Kutné Hoře vyroste supermarket Lidl. Otázka zní: kudy do něj

Už příští rok by se podle informací Deníku měl na kutnohorském sídlišti Šipší začít stavět obchodní dům Lidl. Zásadní otázkou, kterou řeší nejenom vedení města, ale je: kudy se do nové prodejny lidé dostanou. Ve hře jsou totiž stále dvě varianty možné příjezdové cesty. A to buď z Opletalovy ulice na sídlišti, nebo v rámci takzvané severní varianty z ulice Nad Sady vedoucí nad Kaňk.

Místo pro výstavu supermarketu Lidl v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Michal Bílek

V tuto chvíli má totiž dle územního plánu Lidl k dispozici na stavbu obchodního domu jen přesnou část pozemku a další část na parkoviště okolo. Jde o pozemky, které původně patřily Karlu Schwarzenbergovi. Příjezd k prodejně ale bude ještě muset vyřešit. Městu se totiž nelíbí cesta právě přes Opletalovu ulici a nyní už dost vytížený kruhový objezd. Nabízí proto možnost vybudovat příjezdovou komunikaci z hlavní silnice na Kaňk, kde nově získalo směnou knížecí pozemky. Stále se ovšem čeká na podpis smluv a přepis na katastru. V Kutné Hoře vyroste obchodní dům Lidl. Projekt je v raném stádiu příprav „V územní studii Šipší už ta komunikace přímo namalovaná je, napojovala by se z ulice Nad Sady. My jako nový majitel zdejších pozemků budeme chtít, aby byl příjezd k obchodnímu domu zbudován právě tudy a ne přes Opletalovu ulici. O podrobnostech stále jednáme,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu). Pokud by příjezdová silnice měla vyrůst z Opletalovy ulice, znamenalo by to podle ní nejen další zátěž pro dopravu na sídlišti, ale také úbytek parkovacích míst, „Ty bychom v případě této varianty samozřejmě chtěli nahradit,“ dodala. OBRAZEM: Realitou Kutné Hory jsou mizející obchody i boj s nevzhlednými poutači Zástupci obchodního domu Lidl zatím jen potvrdili, že novou prodejnu v Kutné Hoře plánují. „Společnost by v Kutné Hoře ráda v budoucnu otevřela svou prodejnu, nicméně celý projekt je momentálně v raném stádiu příprav. Před případným zahájením realizace budeme veřejnost včas informovat,“ uvedl před časem mluvčí Tomáš Myler. Hotovo podle informací Deníku původně mělo být na podzim 2023, nyní je reálný odhad zima 2023, nebo jaro 2024.

