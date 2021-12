PODÍVEJTE SE: Vánoční výzdoba Čáslavi je zase nejhezčí, shodli se místní lidé

Vánoční výzdoba v Čáslavi je letos nejhezčí! Že si to většina obyvatel města říká každoročně? Je to tak. Říkali to v minulém roce, v předminulém a v dalších a jistě to budou tvrdit i v příštích letech. A letos jsou o tom opět přesvědčeni. Čím to je? Asi tím, že milují vánoční atmosféru a také svoje město.

Vánoční výzdoba na náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

V neděli 28. listopadu byl rozsvícen vánoční strom na čáslavském Žižkově náměstí. Připomeňme si historii adventních nedělí. První adventní neděle je označována za železnou. Na adventním věnci se zapaluje první svíčka, v tomto případě fialová. Je to takzvaná svíce proroků. Svíčka symbolizuje naději a je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Advent znamená latinsky „adventus", tedy „příchod" a končí přesně na Štědrý den 24. prosince. Zdroj: Youtube Každá adventní neděle během této doby nese jméno. Jako první je neděle železná, následuje bronzová, stříbrná a poslední před vánočními svátky je neděle zlatá. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, takzvanou betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, takzvanou pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, takzvanou andělskou, která představuje mír a pokoj. Zdroj: Youtube V dnešní době nejsou barvy svíček striktně dodržovány. Zrovna tak je v mnohých rodinách pozapomenuta skutečnost, že na adventním věnci jsou svíčky zapalovány proti směru hodinových ručiček. První fialová svíčka vyjadřuje naději. V současnosti je to symbol mimořádně důležitý. Na rozdíl od jiných roků zahrnuje přání, aby skončila pandemie, která zachvátila celý svět a změnila naše životy. Držme si palce!