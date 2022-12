Každý z oceněných si svou cenu zasloužil v jiné oblasti. Buď šlo o přínos pro kulturu, školství, sport, sociální či podnikatelskou sféru, opravu či záchranu památek, nebo byl oceněn konkrétní skutek prospěšný městu.

„Je to poděkování těm, kteří dělají něco navíc. Dost často vzhlížíme k velkým věcem, ale důležitá je právě i ta malá každodenní práce,“ řekl starosta města Lukáš Seifert.

Za myšlenkou tohoto slavnostního aktu stojí Zdeněk Jirásek z finančního výboru. Podle jeho slov v Kutné Hoře přesně takové ocenění lidí chybělo. „Chtěl jsem, aby lidé věděli, že o nich víme,“ uvedl po ceremoniálu.

Podle vedení města je v Kutné Hoře hodně lidí, kteří si toto ocenění zaslouží, a proto doufají, že se akce pořádaná symbolicky v den, kdy bylo město zapsané na seznam památek UNESCO, stane tradicí.

Ceny města Kutné Hory za rok 2021 byly uděleny těmto osobám:

Alena Remešová, v oblasti sociální čin, za příkladnou činnost v oblasti sociálních služeb spojených s podporou aktivního života seniorů

Alena Turková, v oblasti konkrétní čin prospěšný městu, a to za dlouholetou organizaci Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora a za přínos ke kultuře a propagaci města

Dagmar Růžičková, v oblasti konkrétní čin prospěšný městu, a to za dlouholetou aktivní činnost ve výboru Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, za přínos ke kulturnímu a společenskému životu města a za organizaci festivalu Ortenova Kutná Hora

Eva Matějková, v oblasti oprava nebo záchrana památek, a to za aktivní činnost při záchraně památek v Kutné Hoře před rokem 1989

Jan Brich, v oblasti kultury, a to za celoživotní obětavou činnost v pořadatelství tanečních kurzů a kulturních akcí

Jaroslav Načeradský, v oblasti školství, a to za dlouholeté úspěšné vedení VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

manželé Lada a Pavel Bartošovi, v oblasti podnikatelská aktivita, a to za mimořádně přínosnou podnikatelskou aktivitu – výrobu kutnohorské čokolády Lidka a vynikající prezentaci města v ČR a v zahraničí

Martin Hlavatý, v oblasti konkrétní čin prospěšný městu, a to za dlouhodobou aktivní činnost v oblasti komunální politiky

Alena Mills, v oblasti sportu, a to za reprezentaci na ZOH v Pekingu a celkově za reprezentaci ČR v ženském hokeji a za to, že je příkladem pro mládež

Miroslav Zvolánek, v oblasti sportu, a to za mimořádný přínos sportovnímu životu města

Soňa Krejčová, v oblasti oprava nebo záchrana památek, a to za dlouhodobou aktivní činnost při opravě kutnohorských církevních památek

Světlana Hrabánková, v oblasti konkrétní čin prospěšný městu, a to za dlouhodobou aktivní činnost ve vedení Českého muzea stříbra a za propagaci města