Práce spojené s napojením přeložek začaly už v sobotu 6. listopadu ráno. Ještě předtím než se začátkem tohoto týdne začaly na ropovod napojovat nové přeložky, bylo nutné potrubí nejprve vyprázdnit a odstavovanou část chemicky vyčistit. To měla na starosti firma CEPS.

"Formou subdodávky se naše firma podílí na zdárném přepojení ropovodu u Církvice. Naším úkolem bylo rychle a bezpečně vytlačit ropu z potrubí tak, aby bylo vůbec možné práce spojené s napojením přeložek uskutečnit. Následně jsme v průběhu několika hodin vyčistili i tu část ropovodu, která bude trvale odstavena z provozu a je nutné zajistit, aby ani ve vzdálené budoucnosti nebyla ekologickým rizikem," vysvětlil generální ředitel CEPS Aleš Brynych.

Nové přeložky byly vybudované v předstihu už v průběhu léta. Samotná akce přepojů totiž musí být velmi svižná.

"Musí to jít rychle. Vytlačit ropu, zdekontaminovat potrubí, které zůstane neprovozované v zemi, a pak rychle napojit nové přeložky. Když je ropovod v provozu, je potrubí v celé trase z Ruska přes Ukrajinu, Slovensko a na území naší republiky plné proudící ropy. Při odstávce ropovodu ropa v potrubí stále zůstává, jen neteče. My jsme museli rychle a bezpečně vytlačit ropu z 20 kilometrů dlouhého úseku mezi armaturními šachtami Potěhy a Nebovidy až do více než sto kilometrů vzdálených nádrží poblíž Nelahozevsi," popsal složitost operace Aleš Brynych, s tím, že CEPS je jednou z několika málo firem v Evropě, která tento proces takto komplexně provádí.