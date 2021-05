/FOTOGALERIE/ Kam vedou krásné nové mostky, které vznikly mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi při rekonstrukci na silnici II/126? Tak přesně tuhle otázku si položil externista Deníku Stanislav Tomášek.

Hospodářský sjezd ze silnice II/126 mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi. | Foto: Stanislav Tomášek

"Krásné nové mostky, které nikam nevedou, nebo jsou nadbytečné. Člověka napadne stavba Babylonské věže. Prostě hlava to nebere. Buď se budou stavět nové cesty proti těm mostkům, co nikam nevedou, nebo se soudruzi v NDR zmýlili a koukli do map z první republiky," popsal.