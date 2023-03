Podívejte se: Nové mlýny mají jít k zemi a místo nich by mohly vyrůst byty

"To zamezení vstupu a vjezdu je proto, že jde o staveniště a na staveniště by logicky nikdo neměl chodit. Vlastník objektu má povolení k odstranění vrchní stavby a toto není ještě ukončené," vysvětlil vedoucí stavebního úřadu Rostislav Jukl. Odbor dopravy stanovil takzvanou přechodnou úpravu provozu loni 15. června a sice na jeden rok. A to jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší.

Je rozhodnuto. Na místě zbouraného činžáku v Uhelné ulici vznikne parkoviště

"Součástí uzavírky je zákaz vjezdu automobilů i zákaz vstupu chodců z důvodu bezpečnosti a havarijního stavu čísla popisného 33/11," potvrdila i pracovnice odboru Dana Ladrová. Podle Rostislava Jukla by se dále v Nových mlýnech bourat nemělo a až se ukončí demolice na kterou je vydané povolení, podloubí bude opět zprůchodněno.