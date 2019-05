Jako zásadní problém vnímají všichni kutnohorští podnikatelé parkování. Řada z nich poukázala na absenci parkovacích míst v centru města i nesmyslnost systému jednosměrek. „No parking, no business,“ otevřel téma podnikatel Martin Černý, který má obchod přímo na Palackého náměstí.

„Představa někdejšího vedení města, že Kutná Hora může být jako Český Krumlov, je naprosto nesmyslná. Ty čtyři stromy na pravé straně náměstí, kde by se krásně dalo parkovat, jsou nejdražší košťata v Evropě,“ řekl s tím, že lavičky pod stromy neslouží po většinu času pro odpočinek turistů a místních, ale nepřizpůsobivým.

Podobné je to prý také v Kollárově ulici, kde má obchod jiná podnikatelka. „Ať už mi sem přijede zásobování, nebo návštěva, všichni se diví, co to tady máme z systém jednosměrek. Do města se dostanete pouze z jednoho směru a pokud netrefíte správně adresu nebo nenajdete místo na parkování, musíte celé město objet znovu,“ popsala problém Jolana Karlová a upozornila, že kdysi bývala například ulice Jiřího z Poděbrad obousměrná.

Místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti) upozornil, že jak parkovacími místy, tak systémem jednosměrek se bude zabývat připravovaný generel, který budou zpracovávat odborníci z fakulty Českého vysokého učení technického. „Od cizích inženýrů je to k ničemu, to bychom dali dohromady líp my, kteří tady lokalitu a problémy dobře známe,“ uvedl majitel restaurace v centru Tomáš Dáňa.

Podnikatelé, kteří mají obchody přímo v centru, se shodli na tom, že zásadní je obnovení parkoviště na Palackého náměstí tak, aby byla jedna hodina zdarma a ty následující už zpoplatněné. Upravený by podle nich měl být také systém residentního stání, přičemž by residenti v centru mohli volně parkovat po zavírací době obchodů do například do 7 hodin ráno.

Naopak jako vhodné řešení někteří vidí ve volném zprůjezdnění Palackého náměstí. „Měl jsem obchody na různých místech republiky, některé jsem musel zavřít. Tam, kde uzavřeli průjezd městem, začalo centrum postupně skomírat. Příkladem může být například Rakovník,“ uvedl majitel obchodu v Tylově ulice.