Pohlednice z minulosti: 40 let Májového pochodu ze Zruče do Českého Šternberka

Zruč nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Letos uplynulo už čtyřicet let od doby, co se zručští turisté poprvé vydali na Májový pochod. Tehdy účastníci vyrazili na pěší trasu ze Zruče nad Sázavou do Českého Šternberka. Tato trasa je zachována až dodnes, i když s malými změnami. Tehdy měřila 25 kilometrů, nyní je o něco kratší.

„Hlavní trasa je stejná po celou dobu trvání pochodu, vede po červené turistické značce podél řeky Sázavy. Postupem let se na červené značce staly drobné změny a při pozdějším přeměření trasy jsme zjistili, že je dlouhá jen 22 kilometrů,“ prozradil Petr Novák z turistického oddílu. Po přelomu tisíciletí přibyla k této základní trase ještě trasa kočárková, která vede po vedlejších silnicích a širších cestách, díky čemuž ji mohou absolvovat také rodiny s kočárky nebo cyklisté. OBRAZEM: Čtyřicátý Májový pochod se vydařil Přečíst článek › Další trasa se na program pochodu zařadila relativně nedávno. „Od roku 2016 jsme, na žádosti účastníků pochodu, přidali i kratší trasu v délce 15 kilometrů, která vede společně s původní trasou do Českého Šternberka s tím rozdílem, že začíná v Kácově. Opět zahrnuje i kočárkovou variantu,“ doplnil Novák. Účastníci si tedy mohou si vybrat ze čtyř tras. Pochod je stále více oblíbený a zvyšuje se počet lidí, kteří se rozhodnou připravené trasy zdolat. Vloni se pochodu zúčastnilo 221 milovníků pěší i cyklo turistiky. Pohlednice z minulosti: Konec druhé světové války v Čáslavi Přečíst článek ›

Autor: Marie Michaleová