/FOTOGALERIE/ Padesáté první výročí okupace Čáslavi „bratrskými“ armádami si připomeňme prostřednictvím unikátních dobových fotografií, které nafotil Jaroslav Šimůnek. Ten byl čáslavským rodákem a patriotem, jehož velkým koníčkem bylo fotografování. Snímky z rodinného archivu laskavě zapůjčila jeho dcera, spisovatelka Jaroslava Hofmanová Šimůnková.

Proč se ale právě v Čáslavi vedle nápisů ruských v azbuce objevily nápisy právě v polštině? Na to odpověděla Jaroslava Hofmanová: „Je zajímavé, že některé nápisy jsou psané v polštině, vrtalo mi to hlavou a tak jsem se na to táty zeptala. Říkal, že nápisy psali vojáci základní služby z čáslavských kasáren. Ostraváci, kteří mluvili českopolsky. Prý šli večer na vycházku s kýblem bílé barvy a štětcem a do rána Čáslav pomalovali“.