Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Na Velikonoce se v Kutné Hoře každoročně váže také oblíbená a hojně navštěvovaná pouť. Spojení svátků jara a pouti má dlouholetou tradici, ovšem dopátrat se jejího původu ve městě je nyní téměř nemožné.

Ví se snad jen to, že světské zábavě předcházely poutě církevní. Údajně by tradice poutí v Sedlci měla sahat až do doby předhusitské. Lidé tehdy sice kolotoče neznali, ovšem bavili se vystoupeními kejklířů. Obchod kvetl i v těchto dobách, lidé ve svých stáncích nabízeli zboží už tehdy.