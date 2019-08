Pohlednice z minulosti: Tradice dožínkových slavností

/FOTOGALERIE/ Sedlákův rok vrcholil slavností. Potom, co zasel, vypěstoval a sklidil obilí, oblékl se do kroje a začaly dožínky. Podle kroje se dalo poznat například, zda je sedlák chudý, nebo bohatý. Kroje však neprozradily pouze to, jak je jejich nositel movitý. Odlišovaly i svobodné od ženatých mužů a vdaných žen a jejich zdobení se lišilo také kraj od kraje, někdy dokonce i vesnici od vesnice.

Na poslední den žní se na poli nechával kvůli dožínkové slavnosti pouze malý kousek obilí k posečení. Při poslední cestě z pole se nazdobily i zemědělské stroje a ze všech druhů obilí se upletl dožínkový věnec, kterým se děkovalo za sklizenou úrodu. Věnec měl připomínat slunce a zdobil se lučním kvítím, nejčastěji vlčími máky a chrpou. Nechal SE posvětit a pak se zavěsil do stodoly, kde jej hospodář nechal až do příštího jara. Na jaře pak vymlátil zrno a přidal jej do nové setby. Pak už se všichni jen bavili. Pořádnou zábavou vlastně hospodář poděkoval všem, kteří na žních dřeli. Od tradic se postupně ustupovalo. V minulém století se na dožínkách oslavovala především vzorná práce zemědělských družstev a splnění státních dodávek.

Autor: Marie Michaleová