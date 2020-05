„Jako kluk jsem to vůbec nevnímal, nevěděl jsem, že Černobyl existuje,“ uvedl nyní už s lehkým úsměvem. „Ani maminka s tatínkem se o tom doma přede mnou nebavili. A pokud ano, tak jsem to vytěsnil,“ řekl.

Život tak šel po výbuchu jako normálně. „Běhali jsme venku, sbírali jsme houby, vlastně to, co by se správně vůbec nesmělo,“ zavzpomínal na události roku 1986 a jak se ho dotkly. „Myslím, že i mí rodiče byli jedni z mnoha, z té většiny, před kterými se podařilo komunistické straně zatajit informace. Podařilo, myslím v tom nejhorším slova smyslu,“ zmínil.

O skutečném rozsahu katastrofy se dozvěděl až jako dospělý. „Když jsem se na to ptal rodičů, tak mi řekli, že ani oni ty informace neměli, že vše bylo tak utajené,“ dodal Martin Horský.